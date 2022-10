The Minjoo anuncia boicot al discurso presidencial

Photo : YONHAP News

The Minjoo ha anunciado un boicot al discurso presidencial ante la cámara legislativa, que suele concretarse en otoño para presentar los presupuestos generales del Estado del siguiente ejercicio y las directrices políticas y gubernamentales para el próximo año.El discurso del presidente Yoon Suk Yeol está programado en la tarde del martes 25, pero el principal opositor - y partido con mayoría en el hemiciclo- ha convocado una protesta silenciosa para cuando el mandatario llegue a la Asamblea Nacional, y sus líderes no asistirán a la reunión de bienvenida. Además, según anticipó The Minjoo, sus legisladores abandonarán la cámara cuando Yoon comparezca.Previamente, el lunes 24, Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor, criticó duramente el intento de la Fiscalía de registrar la sede del partido el último día de interpelación parlamentaria al Ejecutivo, acto que - según expresó- refleja las intenciones de la actual administración de pasar por encima del Poder Legislativo y oprimir a la oposición.