Festival de Cine Coreano de París agota entradas

Photo : YONHAP News

El decimoséptimo Festival de Cine Coreano de París se celebra del 25 de octubre al 1 de noviembre, y su programa incluye un total de 68 películas: 26 largometrajes y 42 cortos.El festival comenzará con la proyección de 'Life is beautiful (La vida es bella)', una comedia musical protagonizada por Ryu Seung Ryong y Yum Jung Ah, mientras que la elegida como obra de cierre es 'Heaven: To the land of happiness (Cielo: A la tierra de la felicidad)' cuyo reparto lideran Choi Min Sik y Park Hae Il.Las entradas para la sesión inaugural y de clausura se agotaron el primer día de venta online, aunque la organización dejará unas 200 entradas para vender en taquilla.Entre las producciones de esta edición figuran 'Emergency Declaration (Declaración de emergencia)', cuyo elenco reúne a varios pesos pesados del cine coreano como Song Kang Ho y Jeon Do Yeon, y 'Hunt', película que marca el debut como director de Lee Jung Jae, estrella de la serie 'Squid Game (El juego del calamar)'.