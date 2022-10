Legisladores de The Minjoo dejan Parlamento ante discurso presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol se dirigió el martes 25 a una cámara legislativa medio vacía, pues los legisladores del principal opositor The Minjoo abandonaron la sala antes de la comparecencia regular de otoño del mandatario ante la Asamblea Nacional.Mediante este boicot, The Minjoo quiso mostrar su indignación ante hechos recientes como el registro de la Fiscalía del Instituto de Democracia, adscrito al partido, y exigió una disculpa por parte del presidente.Es la primera vez en la historia política de Corea del Sur que la oposición boicotea un discurso presidencial del mandatario ante la cámara legislativa, pues normalmente suele leerlo el primer ministro.En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo lanzó duras críticas y acusó a The Minjoo de menoscabar el bienestar del pueblo, así como de actuar con despotismo al usar como escudo su mayoría parlamentaria.