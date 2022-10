El agua del grifo en Seúl no presenta riesgos para el consumo humano

Photo : YONHAP News

Beber agua del grifo en Seúl no presenta problemas, según confirman los satisfactorios resultados de múltiples pruebas de seguridad y calidad realizadas por el Gobierno municipal capitalino sobre su sistema de agua.Las autoridades del Ayuntamiento recogieron muestras de agua en varios puntos al azar, que sometieron a diversos análisis, incluidas 341 pruebas pormenorizadas, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para comprobar la calidad del agua.Así, a las pruebas básicas que miden la potabilidad del agua agregaron 111 a realizar cada trimestre, otras 170 semestrales sobre sustancias no reguladas, y una prueba más para detectar la posible existencia de fármacos o sustancias químicas, como sildenafilo y tadalafilo, medicamentos para tratar la hipertensión arterial y la disfunción eréctil, o derivados de bisfenol A, que puede causar trastornos del sistema endocrino.El análisis revela que el agua del grifo en Seúl no presenta problemas para el consumo humano, pues dichas pruebas no detectaron elementos de esas sustancias, o apenas una cantidad inocua para el organismo humano, ni de otras consideradas como nocivas.