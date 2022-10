Embajador chino refuta críticas contra Beijing por su silencio sobre Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Xing Haiming, embajador de China en Corea del Sur, explicó que Beijing no mantiene una postura de connivencia ante el problema nuclear norcoreano, durante un debate celebrado el miércoles 26 en Seúl en el Club Kwanhun, una asociación de periodistas veteranos.Xing comenzó su intervención criticando a Washington y a su campaña para contrarrestar a Beijing, alegando que Estados Unidos siempre mira a China con sentimiento de rivalidad y ojos hostiles, una actitud extremista que ha empeorado las relaciones entre ambas potencias.También señaló a Estados Unidos como principal obstáculo externo para promover las relaciones entre Seúl y Beijing, pues la tensión sino-estadounidense afecta directa o indirectamente a la dinámica entre Corea del Sur y China. Agregó que Washington recrimina sin piedad no solo a China, sino incluso a sus propios aliados, ante cualquier gesto que pueda perjudicar sus intereses.En cuanto al veto de sanciones adicionales contra Corea del Norte en el Consejo de Seguridad de la ONU, al ser preguntado si China no es demasiado tolerante con Pyongyang, el embajador chino refutó las críticas sobre el silencio de Beijing ante el problema nuclear norcoreano. Enfatizó que China defiende la vía pacífica y el diálogo para resolver los problemas, y se opone a que Corea del Norte posea armas nucleares.