Yoon critica el boicot opositor a su discurso en el Parlamento

Photo : KBS News

El presidente Yoon Suk Yeol ha criticado al principal partido opositor The Minjoo por boicotear su discurso en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto nacional, donde cada año el presidente de la nación suele explicar las directrices políticas del siguiente ejercicio.En otras ocasiones, la oposición ya rechazó escuchar el discurso del primer ministro ante el Parlamento o protestó contra el discurso presidencial, pero es la primera vez que boicotea una comparecencia del mandatario en el hemiciclo.Esa fue la base de las críticas de Yoon contra The Minjoo, aunque por el momento no ha planteado soluciones concretas a la actualidad política del país, marcada por una feroz contienda entre oficialistas y opositores.Por su parte, The Minjoo está dispuesto a mantener su lucha contra la opresión, que según el partido secundan todos sus legisladores, asesores y hasta afiliados.