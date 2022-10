Inteligencia aclara que pueden eliminarse archivos de sus servidores

Photo : YONHAP News

En la madrugada del jueves 27, el Servicio de Inteligencia Nacional envió un mensaje de texto a los medios aclarando que es posible eliminar informes de su servidor principal, y que una vez se borran no pueden recuperarse.La aclaración llega tras la interpelación parlamentaria del miércoles, donde Yoon Kun Young, legislador del principal opositor The Minjoo y miembro del Comité parlamentario de Inteligencia Nacional, comentó que la agencia cuenta con dos servidores: la unidad principal, donde es imposible de eliminar datos, y otro secundario que sí permite borrar documentos.Explicó que ni los agentes ni el director del Servicio de Inteligencia tiene potestad para borrar informes clasificados, pues su mandato incluye preservar los registros públicos, y simplemente dar esa orden sería considerado como ilegal. Así, puntualizó que nunca hubo casos similares en el pasado, salvo durante el mandato de Park Jie Won, exresponsable de Inteligencia Nacional.En respuesta, en una entrevista de radio Park criticó que dichas declaraciones insinúan que él ordenó eliminar documentos, enfatizando que nunca emitió ni recibió una orden semejante del ex presidente Moon Jae In.