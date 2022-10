Defensa confirma que no proporcionara armas letales a Ucrania

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa ha reafirmado su postura de no ofrecer armas letales a Ucrania.Un funcionario de la cartera explicó el viernes 28 que Seúl mantendrá esa postura, en respuesta a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, quien señaló que la decisión de Seúl de ofrecer armas y municiones a Ucrania "destruiría la relación entre Seúl y Moscú".Aclaró que el Gobierno surcoreano solo ha ofrecido envíos humanitarios y asistencia no letal a Ucrania, en solidaridad con la comunidad internacional, si bien no pueden descartar que las armas exportadas desde Corea a un tercer país hayan llegado a Ucrania.