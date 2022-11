Partidos políticos se unen ante la tragedia

Photo : YONHAP News

Ante los recientes hechos ocurridos en Seúl, la clase política surcoreana se ha vestido de luto y ha hecho un llamamiento invitando a los partidos a dejar las rivalidades, aunar fuerzas y superar conjuntamente las dificultades actuales.En este contexto, el oficialista Poder del Pueblo se comprometió el lunes 31 a esforzarse al máximo para aclarar las causas del incidente y adoptar las medidas necesarias para prevenir tragedias similares a futuro. También urgió a los cibernautas a no difundir comentarios de aversión hacia las víctimas o a criticar sin fundamento a la Polícia o al Cuerpo de Bomberos.Por su parte, el principal opositor The Minjoo dijo sentir gran responsabilidad moral al no haber podido evitar tan enorme tragedia, enfatizando que es deber de la Asamblea adoptar acciones puntuales para aclarar las causas y diseñar medidas preventivas.El lunes 31 tanto oficialistas como opositores rindieron homenaje a las víctimas, los primeros en el altar instalado en la Plaza de Seúl y los últimos en el del distrito de Yongsan.