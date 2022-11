Oficialismo y oposición condenan provocaciones norcoreanas

Photo : YONHAP News

Tras las nuevas provocaciones de Corea del Norte del jueves 3, Poder del Pueblo canceló la reunión entre Ejecutivo y oficialismo, a la que pensaban asistir el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, pues la prioridad es hacerse cargo de la situación.Chung Jin Seok, líder interino de Poder del Pueblo, describió los recientes lanzamientos balísticos norcoreanos como un "intento de crear pretextos para un séptimo ensayo nuclear", y urgió al Ejército a mantener un óptimo nivel de defensa y a responder con medidas contundentes a las provocaciones del Norte.Reprobó que durante los cinco años de mandato del expresidente Moon Jae In, Pyongyang ganó tiempo para mejorar su capacidad balística y nuclear, urgiendo a revisar el sistema de defensa surcoreano, por el riesgo de confrontación ante un vecino con armas nucleares.En tanto, Park Hong Geun, líder parlamentario del principal opositor The Minjoo, condenó al régimen de Kim Jong Un por continuar con las provocaciones mientras el pueblo surcoreano guarda luto por la tragedia de Itaewon, e instó a cesar de inmediato los ensayos balísticos.También criticó al Gobierno de Yoon Suk Yeol por no informar de la situación a los habitantes de la isla Ulleung hasta después de activar la alerta por ataques aéreos en la zona, tras el lanzamiento de misiles por parte del Norte.Enfatizó que la incompetencia y la irresponsabilidad de la Administración de Yoon Suk Yeol están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.