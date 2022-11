Oposición solicita investigación parlamentaria sobre avalancha de Itaewon

Photo : YONHAP News

The Minjoo y el Partido Justicia consideran necesaria una investigación parlamentaria para determinar la causa de la avalancha de Itaewon, propuesta que Poder del Pueblo rechaza alegando que podría obstaculizar la investigación policial.El principal opositor The Minjoo achacó la tragedia a la incompetencia del Gobierno mientras que Park Hong Keun, su líder parlamentario, insistió en que la Asamblea debe abrir una investigación para aclarar los hechos.En tanto Lee Eun Ju, líder del Partido Justicia y precursora de la iniciativa, se reunió el viernes con los líderes de The Minjoo y de Poder del Pueblo para promover una investigación parlamentaria sobre la avalancha de Itaewon.Pero Joo Ho Young, líder interino del oficialista Poder del Pueblo, explicó que aunque su partido hará todo lo posible para aclarar los hechos, descartó la oportunidad de una investigación parlamentaria pues podría obstaculizar la investigación policial y aumentar la confusión social.