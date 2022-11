Oficialismo y oposición se culpan mutuamente de la tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

Tras finalizar el periodo de luto nacional la clase política vuelve a protagonizar fuertes choques al culparse mutuamente por la tragedia de Itaewon.El oficialista Poder del Pueblo explicó el lunes 7 que el día del siniestro la fuerza policial se centró en controlar una manifestación multitudinaria en el centro de Seúl en contra del presidente Yoon Suk Yeol, convocada de forma sistemática por el principal opositor The Minjoo.El oficialismo solicitó aclarar las causas de los hechos y adoptar medidas de prevención a futuro, en vez de recriminar al Gobierno, reiterando su negativa a iniciar una investigación parlamentaria sobre el caso.En tanto, The Minjoo insistió en depurar responsabilidades, exigiendo una disculpa pública del presidente y la dimisión de los responsables. Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor, enfatizó que el primer paso del Ejecutivo sería la dimisión del primer ministro Han Duck Soo, al tiempo de abrir una investigación parlamentaria y hasta designar un fiscal independiente.Además, algunos políticos de The Minjoo alegaron que las tareas de seguridad y vigilancia de la residencia presidencial en Hannam-dong, próxima al barrio de Itaewon, dilataron la movilización de agentes la noche de la tragedia.