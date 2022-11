Corea del Norte y Rusia niegan envío de armas

Photo : YONHAP News

Pyongyang y Moscú han negado la acusación de Estados Unidos de envío de armas.A través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, un portavoz del Ministerio de Defensa explicó el martes 8 que Corea del Norte no ha exportado armas a Rusia ni tiene intención de hacerlo. Alegó que Estados Unidos insiste en señalar sin fundamento a Pyongyang de vender armas a Moscú pese a ser una infamia, como ya señaló en septiembre el subdirector de equipamiento militar de la cartera. En tanto, Rusia mantiene la misma postura, pues afirma no haber comprado armas al régimen norcoreano.la emisora Radio Asia Libre emitió el día 8 una declaración de la Embajada rusa en Corea del Norte, calificando de mentira la acusación de Estados Unidos sobre el envío de armas a Moscú. Destacó que previamente el embajador Alexander Matsegora ya reiteró que Rusia no había recibido armas de Corea del Norte, ni directamente ni a través de intermediarios.Pero las sospechas sobre el posible tráfico de armas entre Corea del Norte y Rusia persiste, y algunos afirman que el régimen norcoreano podría solicitar a Moscú descontar el monto de las armas enviadas de su deuda como país.Victor Cha, analista del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think-tank estadounidense, recordó que cuando Boris Yeltsin era el presidente de Rusia, Corea del Norte también intentó amortizar deuda por una vía similar y, considerando ese precedente, no se descarta que la exportación de armas sea una decisión económica más que estratégica.