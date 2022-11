Parlamento reprocha al Ejecutivo por la tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

La cámara legislativa reprendió al Ejecutivo por la tragedia de Itaewon en la interpelación del lunes 7.Oficialismo y oposición recriminaron al Gobierno y al Ayuntamiento de Seúl, con mención expresa al ministro del Interior, Lee Sang Min, quien admitió que el Gobierno debe velar por la seguridad de los ciudadanos y enfatizó que hará todo lo posible al respecto.Sin embargo, desmintió posibles rumores de dimisión aclarando que nunca expresó al presidente Yoon Suk Yeol su deseo de renunciar, y se disculpó por su inapropiado comentario "al no considera un riesgo la aglomaración del 29 de octubre", al tiempo de criticar a la Policía por no informarle de los hechos. Explicó que aunque el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl le explicó la situación por teléfono, no fue un informe oficial.En tanto, la Policía recibió una fuerte crítica de Poder del Pueblo, que directamente acusó de homicidio imprudente al exdirector del Distrito de Yongsan, que incluye el barrio de Itaewon, mientras que el principal opositor cuestionó si la Policía descuidó la seguridad al centrarse solo en detectar drogas, como prioridad del Ejecutivo actual.También censuraron al Ayuntamiento de Seúl por negligencia y falta de interés al no velar por la seguridad de los ciudadanos considerando que la congregación de gente en Itaewon para celebrar Halloween fue una convocatoria espontánea y ajena a su control.