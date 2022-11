Analistas descartan inminencia de ensayo nuclear norcoreano

Photo : YONHAP News

Tras varios meses de continuas advertencias, que aumentaron las últimas semanas, ahora los expertos descartan la inmencia de un nuevo ensayo nuclear norcoreano.Según informó Radio Asia Libre citando a David Schmerler, investigador del Centro James Martin sobre Estudios de No Proliferación, por ahora no se aprecian movimientos sospechosos en el túnel 3 de Punggye-ri, aunque dicha instalación podría usarse en cualquier momento cuando el líder así lo disponga.En cambio, enfatizó que el reactor atómico del complejo nuclear de Yongbyon lleva activo desde julio.Por su parte David Albright, director del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, mantiene un enfoque similar pues para efectuar una prueba nuclear primero deben llevar todo el equipamiento al túnel, desde el detonador hasta los dispositivos para medir el impacto, etc. Así, explicó que si Pyongyang estuviera preparando un inminente ensayo nuclear detectarían movimientos de científicos y vehículos en Punggye-ri, pero por el momento no han detectado nada sospechoso.