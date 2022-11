Seúl reitera que no enviará armas a Ucrania

Photo : YONHAP News

Mientras algunos medios han publicado que Corea del Sur enviará municiones a Ucrania a través de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa expresó que aunque están negociando la exportación de municiones con Washington, su destino no es dicho país europeo.En un comunicado emitido el viernes 11, la cartera explica que está negociando con Washington el envío de municiones de 155 mm para uso interno de Estados Unidos, recalcando que solo enviarán esas armas tras confirmar su destino, pues el Gobierno surcoreano mantiene su postura de no suministrar armas para la guerra en Ucrania.Las declaraciones llegan tras una noticia publicada por The Wall Street Journal el día 10 afirmando que Corea del Sur planeaba vender municiones de artillería a Ucrania mediante un intercambio de armas con Estados Unidos.