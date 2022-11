Corea confirma séptima ola de contagios

Photo : YONHAP News

Jung Ki Suck, responsable del Comité Asesor sobre Crisis Nacionales por Enfermedades Infecto-contagiosas, urgió a la población a ponerse un refuerzo de la vacuna contra el covid-19 ante el nuevo repunte de casos y la llegada del invierno.El lunes 14, cuando Corea comenzó a administrar vacunas para las últimas variantes de ómicron, explicó que muy pocos ciudadanos se han puesto el refuerzo, pese a que el volumen de muertes se ha duplicado en apenas un mes.Advirtió que el covid-19 es un enfermedad grave y muy distinta a la gripe estacional. Aunque reconoció que las nuevas variantes son menos letales, recordó que son mucho más contagiosas.Mientras algunos esgrimen que el repunte no será tan grave, recordando que en verano el máximo diario fue de 180.00 personas, llamó a no hacer pronósticos de invierno con los datos de verano cuando no había patologías similares. También recordó que en invierno las defensas bajan y la gente es más vulnerable a los contagios.