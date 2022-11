Publican listado de víctimas de Itaewon

Photo : YONHAP News

Un medio de prensa digital ha publicado un listado con los nombres de 155 de las 158 víctimas mortales de la tragedia de Itaewon, alegando que buscaba rendir homenaje a destinatarios concretos y no hacia algo abstracto, aunque admitió no haber obtenido el consentimiento de los familiares y pidió disculpas.La reacción de los familiares se divide entre unos aún aturdidos y otros que aprueban ese gesto al considerarlo apropiado para recordar a las víctimas por su nombre y no como en el anonimato.Pero la controversia ha llegado al sector político. El oficialista Poder del Pueblo afirma que ese listado es una segunda agresión para victimas y familiares, mientras que el principal opositor The Minjoo está a favor de exponer los nombres, aunque reconoce que debieron solicitar consentimiento previo.