Selección surcoreana comienza entrenamiento en Catar

Photo : YONHAP News

La selección surcoreana de fútbol ya ha comenzado el entrenamiento de adaptación en Catar de cara al Mundial 2022.Tras la llegada de los jugadores procedentes de Corea a la sede del Mundial, posteriormente se sumaron los de ligas europeas, como Lee Kang In del R.D. Mallorca, en Primera División de España, Hwang Ui Jo del Olympiacos F.C., de la Superliga de Grecia y Hwang Hee Chan del Wolverhampton Wanderers F.C. de Inglaterra.Por el momento Hwang Hee Chan se ausentó del entrenamiento el primer día, para guardar reposo y no agravar una lesión en la musculatura de su pierna izquierda, y también destaca la ausencia de Son Heung Min, quien tras una cirugía en la zona del ojo izquierdo no se sabe si podrá jugar el mundial.