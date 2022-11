OIEA detecta continuos movimientos en túnel 3 de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

Mientras se especula que pronto podría llegar un séptimo ensayo nuclear norcoreano, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reportó continuas actividades en el túnel 3 de Punggye-ri.Rafael Grossi, director general de la OIEA, dio a conocer el miércoles 16 desde Viena, que el centro de ensayos nucleares de Punggye-ri sigue activo, con movimientos sospechosos en el túnel 3 y alrededores, asegurando que está todo listo para otra prueba nuclear.Por otra parte, comentó que aunque el túnel 4 fue restaurado no muestra actividad alguna.En cuanto al complejo nuclear de Yongbyon, Grossi comentó el reactor atómico de cinco megavatios y la planta de enriquecimiento con separador centrífugo siguen operativos, mientras que el tratamiento de residuos y el laboratorio radioquímico no reflejan actividad desde fines de septiembre.El director general del OIEA enfatizó que Corea del Norte incumple las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU al mantener su programa nuclear y urgió a Pyongyang a respetar el Tratado de No Proliferación.