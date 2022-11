Oposición suprime presupuesto del parque Yongsan

Photo : YONHAP News

A medida que avanza el debate parlamentario sobre los presupuestos generales para 2023, aumenta la controversia entre oficialismo y oposición.The Minjoo pide suprimir las partidas para algunos de los proyectos que impulsa el Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, como la creación de una nueva casa de huéspedes nacionales o la transformación de los terrenos que ocupaba la base estadounidense de Yongsan en un gran parque urbano. En respuesta, Poder del Pueblo afirma que esa postura solo refleja la tiranía del principal partido opositor, amparado en la mayoría parlamentaria que ostenta.De hecho, ya en el subcomité de presupuestos de Territorio, Infraestructura y Transporte el principal opositor suprimió la partida de 30.300 millones de wones para el parque de Yongsan, al considerar prematuro intervenir dichos terrenos pues muestran niveles preocupantes de dioxinas y no han concluido las tareas de descontaminación en la zona que ocupaba la base americana.En cambio aumentó el presupuesto para viviendas públicas destinadas a alquiler en más de tres billones de wones.Ante tales movimientos, Poder del Pueblo criticó a The Minjoo por suprimir presupuestos sin debate y forma arbitraria, y por aumentar los destinados a obras de circunscripciones representadas por legisladores de la oposición.Asimismo, la partida asignada al Buró Policial adscrito al Ministerio del Interior también fue motivo de controversia, pues The Minjoo exige eliminarlo al considerar que una entidad así no puede crearse por orden ejecutiva.