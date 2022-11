Varios opositores participan en protesta contra Yoon

Photo : YONHAP News

La presencia de legisladores de la oposición en la protesta multitudinaria del fin de semana en el centro de Seúl exigiendo la salida del presidente Yoon Suk Yeol genera controversia entre la clase política nacional.An Min Suk, junto con otros cinco diputados The Minjoo, y el independiente Min Hyung Bae, subieron al escenario para pedir a Yoon una disculpa pública por la tragedia de Itaewon y que permita una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido. En concreto, la legisladora Yoo Jung Ju enfatizó que si el presidente no está dispuesto a disculparse debería dimitir.Sobre la presencia de políticos opositores en dicha protesta, el oficialista Poder del Pueblo criticó que esos legisladores "solo comercian con la muerte y la tristeza de otros, y hasta calculan el rédito político que podrían obtener de la trágica pérdida de vidas humanas".El principal opositor The Minjoo aclaró que esos diputados fueron a la manifestación por cuenta propia y no como reflejo de la postura oficial del partido, pero urgió al Gobierno y al oficialismo a no pasar por alto el sentir de la ciudadanía.