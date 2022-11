Photo : YONHAP News

Durante el fin de semana instalaron un muro en el pasillo que da al lobby de la primera planta de la Oficina Presidencial, lugar donde el presidente Yoon Suk Yeol solía conceder esas breves entrevistas "de camino al trabajo".Al bloquear el acceso entre la zona asignada a la prensa y la entrada principal, desde dentro no se podrá ver quién llega a la sede presidencial.Según Presidencia, instalaron el muro para reforzar la seguridad tras las quejas del círculo diplomático por las fotos que algunos periodistas tomaron sin autorización el 2 de noviembre, cuando varios delegados extranjeros vinieron a reunirse con Yoon a puerta cerrada.Pero otros afirman que el muro responde a las fricciones que surgieron en ese punto el pasado viernes entre un secretario presidencial y un periodista de MBC sobre la exclusión de la emisora en la cobertura del viaje de Yoon por el Sudeste Asiático.Aunque Presidencia explicó que el motivo de esa separación no guarda relación alguna con la exclusión de dicha emisora del viaje presidencial, anunció que el presidente dejaría de ofrecer las entrevistas "de camino al trabajo" desde el lunes 21.Desde Presidencia aseguran que el aludido enfrentamiento con MBC no fue lo que motivó a suprimir las entrevistas. Simplemente consideró que no es posible mantenerlas a menos que se establezcan pautas para prevenir incidentes como el del viernes 18.El viernes de la semana anterior, un periodista de MBC lanzó preguntas en tono de reproche al presidente Yoon Suk Yeol sobre el veto a la cobertura por parte de dicho canal del viaje del mandatario al Sudeste Asiático. Tras el "incidente" tuvo lugar una discusión entre dicho periodista de MBC y un secretario presidencial.