Oficialismo acepta activar investigación parlamentaria sobre tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

Poder del Pueblo aceptó el miércoles 23 realizar una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon tras aprobar los presupuestos generales del Estado de 2023. No obstante, expresó tajantemente que no se dejará llevar por la oposición y no transigirá ante exigencias excesivas o ajenas a los principios.Por su parte, The Minjoo reiteró que el pueblo reclama una investigación parlamentaria, tal y como refleja una solicitud ciudadana que ya acumula un millón de firmas desde su presentación, hace diez días. Así, anticipó que no dilatará más los trámites para activar el proceso.El principal opositor se mostró dispuesto a negociar el alcance de la investigación parlamentaria, aunque afirmó que en todo caso incluirá a la Oficina de Gestión Nacional a cargo de Presidencia.