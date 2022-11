Camioneros convocan huelga general

Photo : YONHAP News

El Sindicatos de Transportistas de Carga entró en huelga general a las 00:00 del jueves 24, exigiendo institucionalizar el sistema de fletes mínimos y ampliar la lista de mercancías sujetas a él.Implementado en 2020, dicho sistema busca garantizar un nivel digno de ganancias a los camioneros, para que no tengan que poner en peligro su salud ni su seguridad con excesivas jornadas o cargas superiores al volumen recomendado, si bien dicho sistema expira a finales de año.Los sindicalistas alegan que al desconvocar la huelga de junio, el Gobierno prometió mantener los fletes mínimos y aumentar las mercancías de dicho sistema, pero no cumplió. Además, rechazan la propuesta del Ejecutivo de prorrogar la vigencia de los fletes mínimos por tres años más pero sin ampliaciones.En este contexto, unos 25 mil conductores afiliados al Sindicato de Transportistas de Carga, más otros no afiliados, comenzaron la huelga el día 24. Aunque los sindicalistas apenas suponen un 6% del total nacional de camioneros, se estima que la huega tendrá un fuerte impacto en las actividades económico-comerciales del país, pues muchos camioneros trabajan en sectores clave como trasporte de cemento, acero y contenedores.Considerando que la huelga del pasado junio generó pérdidas de hasta dos billones de wones - según los sectores afectados- el Gobierno ha activado un equipo de emergencia para vigilar la situación y, en caso de ser necesario, movilizar vehículos públicos o militares para impedir colapsos en el sistema logístico nacional.