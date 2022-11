Seúl pide a Beijing un rol constructivo al mediar con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Lee Jong Sup, ministro de defensa surcoreano, se reunió el día 23 con Wei Fenghe, su homólogo chino, en paralelo a la IX Reunión de Ministros de Defensa de ASEAN Plus que se celebra en la localidad de Siem Reap, en Camboya.Durante el encuentro Lee pidió a China que un rol constructivo al transmitir a Corea del Norte de que no logrará nada mejorando su potencial balístico-nuclear, y al intentar convencer a Pyongyang de volver a la mesa del diálogo.En respueta Wei afirmó que China no desea más tensión o inestabilidad en la península coreana y enfatizó que Beijing ha venido desempeñando un papel "activo y constructivo" para lograr la la estabilidad en la zona.En cuanto a la postura de Pyongyang, quien asegura que la mejora de sus capacidades nucleares y balísticas responde a los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y EEUU y a las amenazas de Estados Unidos al régimen norcoreano, Lee enfatizó que Corea del Norte simplemente intenta culpar a otros de sus provocaciones.Durante unos 70 minutos, ambos responsables de defensa acordaron mantener una fluida comunicación y promover los intercambios a través de visitas mutuas y mediante las líneas telefónicas directas que operan entre las diversas fuerzas militares de los dos países.