Kim Yo Jong ataca verbalmente al Gobierno de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, emitió el jueves 24 un comunicado a través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, profiriendo graves ofensas verbales contra el presidente Yoon Suk Yeol y su administración.Incluso mencionó a la ciudadanía surcoreana, destacando como incomprensible que siga de brazos cruzados mientras Yoon y sus seguidores provocan arriesgadas situaciones con sus idioteces. Agregó que cuando Moon Jae In era presidente Seúl no figuraba como objetivo de Pyongyang, pero ahora que Estados Unidos y Corea del Sur se empecinan en perjudicar a su país con sanciones, la indignación de Corea del Norte es cada vez mayor.Asimismo, Kim aludió a la declaración del Ministerio de Exteriores surcoreano del día 22 amenazando con sanciones independientes en respuesta a los ensayos balísticos norcoreanos, tildando a la administración de Seúl de "perro" y "súbdito" de Estados Unidos por imitar todo lo que hace ese país y no seguir una opinión propia.