Asamblea Nacional confirma a Oh Seok Jun como magistrado del Supremo

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 24 la designación de Oh Seok Jun como candidato a magistrado del Tribunal Supremo, poniendo fin a casi tres meses de vacante.Después de que el jefe del Tribunal Supremo solicitara su nombramiento el 28 de julio, a finales de agosto Oh fue sometido a audiencia parlamentaria, pero su designación fue aplazada 119 días al no prosperar en el pleno de la Asamblea Nacional, convirtiéndose en el magistrado que más demoró en tomar posesión desde la petición de nombramiento.La demora se produjo al cuestionar la oposición de algunas sentencias emitidas por Oh, como el fallo de 2011 justificando el despido de un conductor de autobús por 800 wones, o el de 2013, cuando confirmó la destitución de un fiscal por recibir un presente de un abogado. Asimismo, señalaron que Oh fue designado por su familiaridad con el presidente Yoon, pues ambos se conocieron en la universidad.El nuevo magistrado del Tribunal Supremo comienza su mandato por seis años con 330 casos pendientes por la salida el 4 de septiembre de Kim Jae Hyung, su precedesor, a los que se suman otros 200 casos urgentes.