Líder opositor pide cesar al ministro de Interior por tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

Park Hong Keun, líder parlamentario del partido The Minjoo urgió al presidente Yoon Suk Yeol a destituir al ministro del Interior, Lee Sang Min, hasta el 28 de noviembre, enfatizando que de lo contrario responsabilizarán al ministro de la tragedia de Itaewon.El líder del principal opositor se expresó así durante una reunión del Consejo Supremo del partido el viernes 25, alegando que si Yoon realmente tiene voluntad de aclarar los hechos y castigar a los responsables, debe destituir a Lee.Advirtió que si el presidente no opta por cesar al ministro, tal y como reclama la ciudadanía, la Asamblea Nacional adoptará sus propias medidas para hacerle rendir cuentas.Sus palabras dejan entrever que The Minjoo podría presentar una moción para destituir al ministro del Interior.