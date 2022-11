The Minjoo exige destituir al ministro del Interior

Photo : YONHAP News

Pese al pacto in extremis para activar una investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, entre oficialismo y oposición están nuevamente enfrentados por el ministro del Interior, Lee Sang Min.Mientras que The Minjoo, el principal opositor, exige su destitución, el oficialista Poder del Pueblo considera excesiva dicha exigencia, pues llega antes de empezar la investigación parlamentaria.El opositor urge al presidente Yoon Suk Yeol a destituir al ministro del Interior dando de plazo hasta medianoche del lunes 28, o de lo contrario propondrá su remoción en la cámara legislativa. Su petición considera que el Ejecutivo no cooperará con la investigación parlamentaria si mantiene en el cargo al ministro del Interior, a quien consideran máximo responsable de la seguridad pública y, en última instancia, de la tragedia de Itaewon.Por su parte, Presidencia rechazó indirectamente la exigencia de los opositores, al expresar que no cambiará de postura sobre el ministro de Interior.Poder del Pueblo considera excesiva la petición de The Minjoo y afirma que si accede a esa primera exigencia, la oposición planteará otras más descabelladas.