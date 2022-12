Photo : YONHAP News

Un funcionario de la Casa Blanca comentó que Corea del Sur puede mantener una alianza fuerte y moderna con Estados Unidos, además de una relación productiva con China.Así lo expresó Edgard Kagan, director senior para Asia Oriental y Oceanía del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca, durante un foro organizado el martes 29 por el Centro Wilson, un grupo de expertos de Washington.Según expresó, Corea del Sur puede consolidar una relación más fuerte y productiva con China cuanto posea un mayor rol en temas regionales y globales, además de una postura clara y concisa al respecto.Destacó que no es un juego de "suma cero", enfatizando que Washington no espera que Corea del Sur opte por medidas que vayan en contra de sus intereses.Respecto a las relaciones entre Seúl y Washington, puntualizó que resulta sorprendente que ambas naciones cooperen en áreas de gran variedad, y reconoció que Corea del Sur muestra una gran inquietud ante el problema norcoreano.También explicó que el Comunicado Conjunto emitido por los mandatarios de EEUU, Japón y Corea del Sur en Camboya coincide en poner en valor la cooperación tripartita, además de reconocer que ese fortalecimiento de relaciones se ajusta a los intereses de las tres naciones. Por último, culminó remarcando que para hacer frente con eficacia al desafío norcoreano, no queda más opción que fortalecer las relaciones trilaterales.