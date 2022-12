Corea intenta completar un viaje espacial tripulado para 2050

Photo : YONHAP News

Corea del Sur realiza una gran apuesta en cuanto a exploración del espacio exterior, que se traduce en ambiciosos objetivos como aterrizar en La Luna en 2032 y en Marte en 2045.En esa línea, el Ministerio de Ciencia y TIC presentó el miércoles 30 un proyecto de desarrollo espacial con dos metas adicionales: participar en la construcción de una base permanente en la Luna - junto con otras grandes potencias- desde el año 2035, y comenzar a realizar viajes espaciales tripulados a partir de 2050.La cartera anticipó que aumentará paulatinamente el presupuesto nacional para desarrollo y exploración del espacio exterior, pasando de los 734.000 millones de wones fijados para 2022 a 1,5 billones de wones hacia 2027, y a más de 2,1 billones de wones para la década de 2030.El proyecto abarca cinco epígrafes: viajes espaciales, industria aeroespacial, seguridad, ciencias espaciales y exploración del espacio exterior. En particular, todo lo vínculado con este último figura en un apartado especial bajo el título de Plan Damdeok. Damdeok es el nombre de nacimiento del rey Gwanggaeto de Goguryeo, durante cuyo gobierno Corea logró ostentar el mayor territorio de su historia. La elección de ese nombre simboliza el deseo de ampliar el "territorio espacial" de Corea.El Plan Damdeok incluye desarrollo de tecnologicas básicas ISRU, o utilización de recursos in situ, que busca cubrir necesidades a partir de recursos hallados o fabricados a partir de materiales obtenidos en La Luna o en Marte, y también analizará la superficie lunar con sondas.En lo que refiere a viajes espaciales, el objetivo es lograr viajes no tripulados hasta 2030 y tripulados en 2050. A tal fin, hasta 2030 crearán plataformas de lanzamiento públicas y privadas, y en 2040 habilitarán otras que permitan lanzar naves espaciales tripuladas.