The Minjoo urge a destituir al ministro del Interior

Photo : YONHAP News

The Minjoo presentó el miércoles 30 una propuesta para destituir al ministro del Interior, al considerárle como máximo responsable de la tragedia de Itaewon.Según el principal opositor, el ministro falló como cabeza visible del sistema nacional de gestión de desastres y seguridad pública, pues desatendió sus labores de prevención y coordinación de emergencias, además de eludir su responsabilidad y dirigir las investigaciones posteriores hacia agentes y funcionarios sin facultad de decisión ni capacidad de mando de la Policía o la Agencia de Bomberos.En tanto, el oficialista Poder del Pueblo ofreció una respuesta desmesurada, y calificó que The Minjoo "reacciona con una pataleta" contra la reforma policial que impulsa el Gobierno. Incluso Joo Ho Young, su líder parlamentario, aludió a la posibilidad de boicotear la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, pacta in extremis entre oficialismo y oposición.