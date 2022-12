The Minjoo intenta limitar demandas por daños contra sindicatos

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, ha presentado una enmienda a la Ley de Sindicatos ante el Subcomité de Legislación Laboral y de Empleo de la Asamblea Nacional.La reforma busca limitar la indemnización máxima exigible a una empresa por daños y perjuicios generados por actividades de los sindicatos, además de prohíbir esas demandas contra particulares y ampliar el alcance de las huelgas legítimas.Pero la reacción del oficialista Poder del Pueblo no se hizo esperar, criticando que la enmienda va en contra de la Constitución y solo fomenta las huelgas ilegales.Pese a todo, The Minjoo presentó la enmienda unilateralmente, enfatizando que el Gobierno debe garantizar a los trabajadores el derecho a negociar con las empresas.También anticipó que si Poder del Pueblo no coopera, solicitará el apoyo de otros partidos opositores para tramitar la reforma de la Ley de Sindicatos por la “vía rápida (fast-track)”, para impedir que el debate sobre la reforma se alarge indefinidamente y se someta a una rápida votación parlamentaria.