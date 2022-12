Oficialismo y oposición debaten sobre presupuesto de 2023

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición continuarán el debate sobre el presupuesto para 2023 el viernes 2, fecha límite para su aprobación.Lee Chul Gyu del oficialista Poder del Pueblo, y Park Jeong del principal partido opositor The Minjoo, a cargo del Comité Especial de Cuentas y Presupuesto de la Asamblea Nacional, discutirán el viernes 2 las partidas pendientes tras la revisión del subcomité presupuestario.El presupuesto propuesto inicialmente por el Gobierno pasó automáticamente al pleno de la Asamblea Nacional pues el Comité Especial de Cuentas no logró un acuerdo hasta el 30 de noviembre, el plazo límite.Pese a todo, ambos partidos continuarán negociando hasta última hora para intentar alcanzar un pacto sobre el presupuesto de 2023.No obstante, no parece fácil que logren estrechar posturas en el plazo legal, pues la moción de destitución del ministro de Interior, Lee Sang Min, a quien el opositor considera responsable máximo de la tragedia de Itaewon, sigue enfrentando a ambos partidos.