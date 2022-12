Photo : YONHAP News

"Decision to Leave", del director surcoreano Park Chan Wook, ha sido incluido en la lista de 10 mejores películas del año que elabora The New York Times.Manohla Dargis, la principal crítica cinematográfica del periódico estadounidense, describió la cinta surcoreana como "un laberinto que ofrece un placer exuberante". También la calificó como una nueva versión creativa de "Vértigo", la obra maestra de Alfred Hitchcock de 1958 sobre un detective que se enamora de una mujer involucrada en un crimen, reinterpretada al estilo de Park Chan Wook.La inclusión de "Decision to Leave" en la lista de mejores películas de The New York Times 2022 podría jugar a favor de la película surcoreana en la gala de los Oscars 2023, donde figura como nominada a Mejor Película Internacional.