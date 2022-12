Propuesta de cese del ministro del Interior llega al pleno

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, elevó ante el pleno de la Asamblea Nacional una moción para destituir al ministro del Interior, Lee Sang Min, al considerarle el máximo responsable de la tragedia de Itaewon.Durante la sesión plenaria celebrada el jueves 8 el presidente de la Asamblea, Kim Jin Pyo, anunció la propuesta y solicitó a los partidos fijar una fecha para su deliberación.Según la ley vigente, la propuesta de destitución de un ministro debe someterse a votación entre las 24 horas y 72 horas de haber sido elevada al pleno, pues si no se rechaza automáticamente.Mientras que The Minjoo desea realizar la votación durante el pleno del viernes 9, el oficialista Poder del Pueblo aboga por aplazar la medida hasta que culmine la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon.Pero al poseer 169 escaños, The Minjoo podría tramitar unilateralmente la destitución de Lee, pues solo necesita 150 votos a favor (la mitad del total de escaños) para ser aprobada.