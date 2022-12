Washington enfatiza disuasión extendida en Indo-Pacífico

Photo : YONHAP News

Kurt Campbell, coordinador para el Indo-Pacífico del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha advertido de las amenazas que existen en la zona, enfatizando la necesidad de reforzar la disuasión extendida y el paraguas nuclear de Estados Unidos junto con Corea del Sur y Japón.Durante el Foro de Seguridad de Aspen celebrado el jueves 8, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar armas nucleares en Corea del Sur respondió que uno de los logros más destacables de Estados Unidos en la zona es haber mantenido el sistema de disuasión extendida y el paraguas nuclear. Añadió que muchas naciones asiáticas optaron por acogerse a ese sistema y no desarrollar y poseer armas nucleares pese a tener el potencial suficiente.Sistema que - según dijo- amenazan posibles ensayos nucleares de Corea del Norte y otros riesgos latentes que ponen en riesgo la seguridad regional, considerando innegable que esas provocaciones elevan la tensión en el Nordeste de Asia.También aludió a un hipotético ataque nuclear por parte de Rusia hacia Ucrania, señalando que China podría está alimentando la escalada nuclear pues, aunque la gente no sabe, el gigante asiático se aboca a aumentar su potencial nuclear.Concluyó resaltando que esta tesitura urge a Estados Unidos no solo a reconsiderar el despliegue de armas convencionales, sino también a definir protocolos al respecto y a transmitirlos a Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona, así como a otros países.