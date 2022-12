The Minjoo aprueba unilateralmente prorrogar sistema de fletes

Photo : YONHAP News

Durante la sesión plenaria convocada por el Comité Parlamentario de Territorio y Transporte el viernes 9, el principal opositor The Minjoo aprobó de forma unilateral la enmienda a la Ley de Actividades de Transporte, para prorrogar tres años más el sistema de fletes mínimos, como exige el Sindicato de Transportistas de Carga.Los fletes mínimos surgieron en 2020 para garantizar un nivel digno de ganancia a los camioneros, a fin de evitar riesgos para su salud o su seguridad, con excesivas jornadas o más carga de la recomendada.Aunque ese sistema expira a finales de año, la enmienda incluye una cláusula provisional de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025.Pero la propuesta fue aprobada unilateralmente por The Minjoo, pues los legisladores del oficialista Poder del Pueblo se ausentaron de la votación, y a cambio convocaron una rueda de prensa donde criticaron a The Minjoo por convertirse en "fiel servidor" de los sindicatos.Enfatizaron que el Gobierno propuso ampliar el sistema de fletes mínimos a cambio de que los camioneros no entraran en huelga, pero con las movilizaciones perdieron esa oportunidad.Aunque el Comité de Territorio y Transporte aprobó la enmienda, requiere el visto bueno del Comité de Legislación y de Asuntos Judiciales, algo que parece poco probable pues está a cargo del oficialista Kim Do Eup.