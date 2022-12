Oficialismo y oposición se atascan en el presupuesto para 2023

Photo : YONHAP News

El viernes 9, último día del periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, la sesión de la tarde no pudo celebrarse ante la discordancia de posturas entre oficialismo y oposición sobre el presupuesto de 2023.Las cúpulas directivas de ambos partidos mantuvieron la negociación hasta la mañana del viernes con el ministro de Estrategia y Finanzas, Choo Kyung Ho. Posteriormente continuaron el debate con el presidente parlamentario Kim Jin Pyo, pero no consiguieron avances.Mientras Poder del Pueblo urge a The Minjoo a no frenar por fines políticos el primer presupuesto de la administración de Yoon Suk Yeol y a cooperar sin condiciones, el principal opositor exige suprimir la rebaja de impuestos a los más acaudalados, y aumentar la partida para mejorar la economía popular.Aunque deben mantener la negociación, al no llegar a un acuerdo en la última sesión plenaria, el presupuesto no verá luz verde durante las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.