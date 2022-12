Parlamento aprueba moción para cesar al ministro de Interior

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el domingo 11 una propuesta para destituir al ministro del Interior, Lee Sang Min, al considerarle máximo responsable de la tragedia de Itaewon. Es la octava vez en la historia política de Corea del Sur que el Parlamento avala una propuesta para revocar un alto cargo del Ejecutivo, y la segunda de la administración de Yoon Suk Yeol, tras la moción presentada contra el ministro de Exteriores, Park Jin, que fue rechazada por el presidente.Entonces, al igual que en esta ocasión, el oficialista Poder del Pueblo boicoteó la votación en señal de protesta, mientras Presidencia expresó que no tiene la más mínima intención de aceptarla.La moción fue aprobada por 182 votos a favor, mayormente del Partido Justicia y The Minjoo, el principal opositor, al considerar la responsabilidad tanto política como moral de ese funcionario, pues figura como máximo garante del orden interno y la seguridad pública, enfatizando que el siniestro arrebató la vida de 158 personas.En respuesta, Poder del Pueblo acusó a la oposición de seguir sin aceptar los resultados de las últimas elecciones presidenciales y al actual Gobierno, y de desviar la atención de los casos de corrupción que salpican a Lee Jae Myung, líder de The Minjoo.La Oficina Presidencial dijo que no haría comentarios al respecto, aunque indirectamente rechazó la moción al reiterar que el mandatario desea aclara las causas de la tragedia y ha venido urgiendo al ministro del Interior investigar todas las llamadas que llegaron al número de emergencias 112 en la noche del 29 de octubre.