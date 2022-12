Oficialismo amenaza con boicotear investigación parlamentaria sobre Itaewon

Photo : YONHAP News

Al aprobar la oposición una propuesta unilateral para cesar al ministro del Interior, el oficialista Poder del Pueblo amenazó con boicotear la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, pactada con extrema dificultad con The Minjoo.Sus legisladores del comité especial de investigación aludieron a un posible abandono en bloque, aunque la cúpula de Poder del Pueblo no ha presentado una postura oficial, pues reservan esa carta para una posible moción de censura contra el ministro o para negociar los presupuestos nacionales de 2023.En tanto, el principal opositor The Minjoo ha criticado fuertemente al oficialismo por amenazar con frenar la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, proceso al que se mostró reacio desde el inicio. La oposición insiste en la necesidad de esa investigación para aclarar las causas de lo ocurrido, evitar incidentes similares a futuro y garantizar la seguridad ciudadana, enfatizando que debe continuar, aunque sea sin Poder del Pueblo.Entre este tira y afloja, el plazo fijado para la investigación juega en contra, pues de los 45 días acordados por los partidos ya ha transcurrido casi la mitad, sin fijar ni el calendario de audiencias.