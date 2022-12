Crean Asociación de Familiares de Víctimas de Itaewon

Photo : YONHAP News

El sábado 10 presentaron la Asociación de Familias de Víctimas de Itaewon, formada por 170 familiares de casi cien de las 158 víctimas mortales de la tragedia del 29 de octubre en dicho barrio de Seúl.El objetivo de esa entidad es exigir al Gobierno que asuma su responsabilidad sobre los hechos y sancione a los responsables, además de solicitar una disculpa formal del presidente Yoon Suk Yeol y la destitución del ministro de Interior, Lee Sang Min.Los familiares anticipan más actividades contra difamaciones o agresiones secundarias contra las víctimas.En cuanto a comentarios de legisladores conservadores en redes sociales, como el que hizo Kweon Seong Dong, del oficialista Poder del Pueblo urgiendo a "no politizar el asunto", los familiares recordaron que no son anti-gobierno, y solo piden que la muerte de sus hijos no quede como un caso sin resolver.