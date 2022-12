Nominan 'Decision to leave' a Globo de Oro a Mejor Película en Lengua Extranjera

Photo : YONHAP News

El largometraje 'Decision to leave' del director Park Chan Wook figura entre los nominados al Globo de Oro a la Mejor Película en Lengua Extranjera.El anunció fue realizado el lunes 12 por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a cargo de los Premios Globo de Oro. La película surcoreana competirá así con otras cuatro candidatas: 'Sin novedad en el frente', 'Argentina, 1985', 'Close' y 'RRR'.La 8ª edición de los Premios Globo de Oro será el 10 de enero de 2023 en Beverly Hills, California. Este año retransmitirán la gala por televisión, a diferencia del año pasado, cuando el sector decició no emitir la ceremonia como boicot ante las prácticas racistas de la Asociación de Prensa Extranjera, y las sospechas de corrupción en su cúpula administrativa. Pero este año, tras considerar los esfuerzos de la organización por mejorar su actitud y promover la diversidad, el canal NBC decidió retransmitir la gala.Los Premios Globo de Oro son considerados el evento más importante de la industria cinematográfica estadounidense después de los Óscar. En la edición 2020, 'Parásitos' de Bong Joon Ho, obtuvo el mismo premio al que está nominado 'Decision to leave', antes de conseguir cuatro galardones en los Óscar, incluido el de Mejor Película.Asimismo, la producción figura entre las 10 mejores del año, según The New York Times. Manohla Dargis, principal crítica de cine del diario estadounidense, describió la cinta surcoreana como "laberinto que ofrece un placer exuberante". También la catalogó como "nueva versión creativa de Vértigo", la obra maestra de Alfred Hitchcock estrenada en 1958, sobre un detective que se enamora de una mujer implicada en un crimen, reinterpretada al estilo de Park Chan Wook.Su inclusión entre las mejores películas de The New York Times 2022 podría jugar a favor de la película surcoreana en la gala de los Oscars 2023, donde figura como nominada a Mejor Película Internacional.