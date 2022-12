Impuesto de sociedades frena el debate del presupuesto para 2023

Photo : YONHAP News

Aunque oficialismo y oposición acordaron ampliar el plazo para aprobar el presupuesto nacional hasta el día 15, los desencuentros sobre el impuesto de sociedades han vuelto a atascar los debates en la Asamblea Nacional.El lunes 12 el primer ministro Han Duck Soo se reunió en persona con Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, quien rechaza rebajar dicho impuesto al considerar que esa medida es más necesaria para las pymes y no para los chaebol o grandes conglomerados. Por su parte, el premier alegó que actualmente muchos países optan por reducir dicho impuesto corporativo para atraer inversión.Gobierno y oficialismo intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del actual 25% al 22% para impedir que empresas nacionales se marchen al extranjero, así como para atraer inversión foránea al país. No obstante, la oposición rechaza la medida al considerar que solo beneficiará al 0,01% de las empresas, y en cambio aboga por recortes puntuales para empresas y pymes con menos de 500 millones de wones de ganancias.Ante este choque frontal de posturas, el presidente de la nación Yoon Suk Yeol solicitó una cooperación suprapartidista, enfatizando que la reducción del impuesto corporativo busca fomentar la inversión y el empleo y de este modo revitalizar la economía nacional desde el sector privado.