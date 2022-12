Partidos políticos siguen sin fijar el presupuesto de 2023

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición acordaron prorrogar el plazo para aprobar el presupuesto de 2023 hasta el 15 de diciembre, pero el martes 13 las negociaciones terminaron sin avances.Pese a que reunión se prolongó durante 50 minutos por mediación de Kim Jin Pyo, el presidente del Parlamento, los partidos no lograron acercar posturas sobre el impuesto de sociedades.El Gobierno y el oficialista Poder del Pueblo intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del actual 25% al 22%, para impedir que las empresas nacionales se marchen al extranjero y atraer inversión foránea, pero The Minjoo rechaza esta medida, pues afirma que solo beneficiará al 0,01% de las empresas. A cambio, aboga por rebajas puntuales para empresas y pymes con menos de 500 millones de wones de beneficios.Pero por si las negociaciones encallan, incluso ha elaborado su propio presupuesto para 2023, que sometería a votación en el pleno del día 15.La legislación actual permite al presidente de la nación vetar proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, pero no puede ejercer ese derecho sobre los presupuestos nacionales.