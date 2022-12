Seúl intenta convencer a Washington de mantener ayudas a coches eléctricos

Photo : YONHAP News

Seúl sigue intentando convencer a Washington de no incluir los coches eléctricos surcoreanos en su Ley de Reducción de la Inflación.Lee Do Hoon, viceministro de Exteriores, actualmente de viaje en Estados Unidos, explicó el día 13 que Seúl mantiene consultas sobre la ley antiinflación y los incentivos a vehículos eléctricos con el Gobierno y el Congreso estadounidense. Puntualizó que, de cara a la nueva Legislatura que commienza enero y a la inminente publicación de un reglamento para aplicar dicha ley, intentan persuadir a las autoridades estadounidenses.Durante las consultas con la cámara legislativa, conversó con representantes de la cámara baja y senadores que se mostraron a favor de establecer un periodo de gracia, y también con integrantes de comités permanentes, con quienes analizaron vías para plantear el tema desde la alianza surcoreano-estadounidense.También emitió una declaración conjunta con José W. Fernández, subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, reafirmando la disposición de ambos países de buscar una solución constructiva sobre la Ley de Reducción de la Inflación.En tanto Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, afirmó que Corea del Sur y Estados Unidos podrán llegar a un nivel de entendimiento sobre los intereses económicos mutuos, pese a recordar que la ley antiinflación y las medidas sobre coches eléctricos son un tema complejo que no puede resolverse en una semana o un mes.