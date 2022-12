NYT incluye una novela surcoreana entre los Mejores Thriller 2022

Photo : YONHAP News

El diario The New York Times ha anunciado los mejores thriller de 2002, entre los que se incluye la novela 'Broken Summer (Verano roto)' del escritor Lee Jung Myung.El título fue elegido junto con 'La apelación' de Janice Hallett, 'The Other Side of Night (El otro lado de la noche)' de Adam Hamdy, 'Blood Sugar (Azúcar en la sangre)' de Sascha Rothchild, 'The Murder Rule (La regla del asesinato)' de Dervla McTiernan y 'The Island (La isla)' de Adrian McKinty.'Broken Summer' destaca por su meticulosa narrativa, sus agudas descripciones de la psicología de los personajes y un desarrollo donde la tensión nunca remite. Describe cómo la mentira y el malentendido se cuela entre los seres humanos hasta destruir un hogar y arrebatar incluso la vida a los implicados, mediante tres personajes cuyos destinos se entrecruzan y se tuercen.Los críticos de The New York Times destacaron que no es un thriller al uso, sino una historia sobre autoengaño, narcisismo y secretos que pueden destruir o mantener la vida conyugal.