Jin de BTS comienza el servicio militar

Jin, el mayor de los integrantes de BTS, ingresó el martes 13 al servicio militar obligatorio.Frente al Centro de Entrenamiento Básico de Yeoncheon se congregaron periodistas y algunos fans, aunque no hubo grandes aglomeraciones pues tanto el propio artista como su agencia representante solicitaron a los admiradores, mediante las redes sociales, no acudir a la zona para evitar posibles riesgos.Pese a todo, el Ejército y la Policía movilizaron unos 300 agentes, y también ambulancias, ante posibles aglomeraciones inesperadas.Arropado por todos sus compañeros de grupo, que le acompañaron en el mismo coche hasta el límite de la zona autorizada, Jin entró en el campo de entrenamiento militar sin eventos especiales.No obstante, la prensa cubrió ampliamente su alistamiento, y pudieron verse abuntantes medios extranjeros. Por ejemplo, la cadena estadounidense CNN, comentó que el servicio militar de Jin abría una nueva página en la historia de BTS; mientras que la agencia Reuters, informó que Jin iniciaba su vida de soldado, que durará dieciocho meses, estrenando un nuevo peinado.CNN, Reuters, AP, AFP, NHK y un largo etcétera, cubrieron la noticia directamente desde el lugar donde Jin comenzó su servicio militar, el Centro de Entrenamiento Básico de Yeoncheon.También se congregaron algunos fanes extranjeros, que pese a las recomendaciones de no acudir al lugar, viajaron hasta Corea para despedir a su ídolo.Durante las próximas cinco semanas, Jin recibirá entrenamiento básico en Yeoncheon, para luego ser asignado formalmente a una base o unidad, que será su nuevo destino por otros 13 meses.En tanto Suga, el segundo integrante de BTS con mayor edad, realizará la prestación social sustitutoria - alternativa al servicio militar obligatorio-. Aunque se desconocen los motivos exactos, se especula que está relacionado con una operación de hombros a la que tuvo que someterse en el año 2020.