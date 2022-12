Vicepremier considera subida de tipos de Fed ajustada a pronósticos

Photo : KBS News

Tanto del Gobierno como el Banco de Corea consideran que al subida de tipos efectuada por la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles 14 (hora local) no se desvía de las previsiones. Además, destacando que la Fed ha optado por frenar el aumento con tan solo 0,5 puntos - hasta el rango del 4,25%-4,5%- tras cuatro subidas consecutivas de 0,75 puntos, afirman que aunque se mantiene la incertidumbre, disminuye la volatilidad.Este fue el análisis del jueves 15 durante la reunión de emergencia sobre políticas macroeconómicas y financieras, a la que asistieron el vice primer ministro de Economía, Choo Kyung Ho, y otros responsables de las principales entidades financieras, como el banco central, la Comisión de Servicios Financieros o el Servicio de Supervisión Financiera.El vicepremier explicó que la reciente subida de tipos de la Reserva Federal refleja su intención de frenar el aumento de las tasas de interés, ante la esperanzadora caída de la inflación hasta el 7,1%. No obstante, recordó la declaración de Jerome Powell, quien aseguró que no bajará los tipos a menos que remita la inflación, comentario que repercutió inmediatamente en la Bolsa neoyorquina provocando descensos en índices como S&P 500.Explicó que el mercado ya anticipaba esa subida y muestra señales de estabilización al ralentizar la Fed las políticas restrictivas, si bien, ante la contracción monetaria la incertidumbre persiste, y los índices inflacionarios son aún muy elevados en muchos países.